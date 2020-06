Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau in der Pfalz: 05.06.2020, 13:55 Uhr Mit Bierflasche hinterm Steuer

Landau (ots)

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnte ein Pkw-Fahrer beobachtet werden, wie er mit einer Bierflasche in der Hand in seinen Pkw einstieg und wegfuhr. Der 59 - jährige Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße konnte durch eine Streife an seiner Halteradresse angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab gegen 14:00 Uhr einen Wert von 0,44 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, die Fahrzeugschlüssel wurden der Ehefrau übergeben.

