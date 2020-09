Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Raub auf Geschäft

53879 Euskirchen (ots)

Am Freitag den 18.09.2020, gegen 20.30 Uhr wurde ein 27-jähriger Mitarbeiter einer Netto Filiale in Euskirchen überfallen. Zwei unbekannte männliche Täter hatten sich zunächst unbemerkt dem rückwärtigen Bereich der Filiale genähert und den am Hintereingang stehenden Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. In der Filiale raubten sie die Tageseinnahmen und flüchteten über den Hintereingang in unbekannter Richtung. Beide werden beschrieben, ca. 165 bis 170cm groß, komplett schwarz gekleidet, beide trugen schwarze Kapuzen und schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei Euskirchen sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 02251/7990 melden können.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell