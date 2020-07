Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme Polizei Mönchengladbach: 14-Jährige wohlbehalten angetroffen

Bonn (ots)

Eine aktuelle Fahndung der Mönchengladbacher Polizei nach einer 14-Jährigen wird hiermit zurückgenommen:

Die Vermisste wurde am 26.06.2020, gegen 00:30 Uhr, letztmalig durch Betreuungspersonal in ihrer Wohngruppe gesehen. Gegen 06:00 Uhr wurde festgestellt, dass sie die Wohngruppe verlassen hatte.Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich auch Anhaltspunkte für einen möglichen Anlaufpunkt im Raum Bonn.

Am Samstag, 4. Juli, wurde das Mädchen wohlbehalten in Alsdorf angetroffen und in Obhut genommen.

