Polizei Mettmann

POL-ME: 69-jähriger Fußgänger bei Abbiegeunfall schwer verletzt - Mettmann - 2002032

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (05. Februar 2020) kam es zu einem Verkehrsunfall in Mettmann zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger. Dabei wurde Letzterer schwer verletzt.

Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 31 Jahre alte Frau aus Wuppertal, mit ihrem schwarzen 3er BMW, die Peckhauser Straße in Richtung Düsseldorfer Straße und beabsichtigte an der Kreuzung Peckhauser Straße / Düsseldorfer Straße / Wilettstraße nach links auf die Düsseldorfer Straße abzubiegen. In diesem Moment stieß sie mit einem 69-jährigen Fußgänger aus Mettmann zusammen, welcher ebenfalls in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs war und die dortige Fußgängerampel bei Grünlicht, aus Richtung Peckhauser Straße queren wollte. Der 69-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß und wurde schwer verletzt zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

