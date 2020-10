Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 07.10.2020; 13:10 Uhr

Am Mittwochmittag, den 07.10.2020, wollte ein 50jähriger Einbecker in der Postfiliale in Einbeck ein Paket abholen. Nachdem es zuvor zu Unstimmigkeiten bei der Aushändigung des Paketes zwischen Mitarbeiter der Filiale und dem Kunden kam, beleidigte der Mitarbeiter den Kunden mit Worten auf sexueller Grundlage. Dieser ließ sich das nicht gefallen und erstattete sofort Strafanzeige gegen den Mitarbeiter bei der Polizei. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

