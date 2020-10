Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Kraftfahrzeug geführt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Steinweg, Mittwoch, 07.10.20, 15.10 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Mittwoch, 07.10.20, 15.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche eine 28-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw VW Beetle in Kreiensen, im Steinweg. Im Verlauf dieser Kontrolle stellten die Beamten bei der Einbeckerin drogentypische Auffälligkeiten fest. Vor Ort räumte die 28-jährige den Konsum von illegalen Betäubungsmitteln ein, was auch ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Sie muss sich nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

