FW-MH: Rauchentwicklung im Lebensmittelmarkt

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr

Mitarbeiter entdeckt Brand im Lebensmittelmarkt. Um 16:55 kam es heute zu einem Brand in einem Lebensmittelmarkt in der Oberheidstraße in Mülheim an der Ruhr. Bei Eintreffen der ersten Einheiten drang bereits dichter Brandrauch aus dem hinteren Bereich des Lebensmittelmarktes. Die anwesenden Personen im Verkaufsraum konnten die Räumlichkeiten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig verlassen. Sofort wurden die Löschmaßnahmen mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand auf einem Elektroherd,der auf die Dunstabzugshaube übergriff. Der brennende Kunststoff der Dunstabzugshaube bewirkte eine starke Rauch- und Rußentwicklung. Mit einem Lüfter entrauchten die Beamten den Einkaufsmarkt. Nach anderthalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (HFi)

