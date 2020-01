Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200130 - 0101 Frankfurt-Bonames: Auto in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag geriet ein Auto in einer Tiefgarage in Bonames in Brand. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

Gegen 12:45 Uhr wurden Anwohner des Ben-Gurion-Rings auf starken Rauch aufmerksam, der aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses drang. Die Polizei stellte vor Ort einen in der Tiefgarage geparkten Pkw fest, der in Flammen stand. Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Neben dem brennenden wurde noch ein weiteres Auto beschädigt. Auch die Elektrik der Tiefgarage wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es spricht jedoch vieles für einen technischen Defekt.

