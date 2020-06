Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Räuber schlagen ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Räuber haben am Montagabend (8. Juni, 22:35 Uhr) einem Mann mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen, der auf der Straße Papendelle Fotos knipste. Sie forderten sein Handy und seine Kamera. Doch der 34-Jährige hielt seine Sachen so fest, dass das Duo sie nicht wegreißen konnte. Beide Unbekannten flüchteten in Richtung einer Tankstelle an der Musfeldstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die den versuchten Raub beobachtet haben und die Verdächtigen beschreiben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell