Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Tatverdächtige Dealer bei Verkehrskontrolle gestoppt

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Samstagabend (6. Juni, 21 Uhr) einen Seat kontrolliert, in dem zwei tatverdächtige Drogendealer saßen. Der Fahrer erzählte zunächst, dass er vor einigen Tagen zuletzt Betäubungsmittel genommen hätte. Als die Beamten ihn durchsuchten fanden sie ein Tütchen mit mutmaßlichen Drogen bei ihm. Daraufhin nahmen sie seinen Wagen genau unter die Lupe: Im Kofferraum, hinter dem Fahrersitz und auch im Fußraum seines Beifahrers (29) kamen unter anderem knapp 200 Gramm Amphetamin, zwei Joints und ein Glas voll Marihuana zum Vorschein. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des illegalen Handels in nicht geringer Menge von Betäubungsmitteln gegen beide Männer. Der 41 Jahre alte Fahrer des Seat muss sich noch wegen eines weiteren Deliktes verantworten: Er hat nämlich ohne entsprechende Fahrerlaubnis den Pkw geführt.

