POL-DU: Wanheimerort: Kradfahrer kontrollieren Geschwindigkeit

Duisburg (ots)

Kradfahrer der Duisburger Polizei haben am Montagvormittag (8. Juni) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf der Wanheimer Straße/Hochfelder Brücke die Geschwindigkeit im Straßenverkehr kontrolliert. Dabei stellten sie insgesamt 34 Verstöße fest. Mit einem Griff ins Portemonnaie kamen Verkehrssünder in 22 Fällen davon. Zwölfmal ahndeten die Beamten Ordnungswidrigkeiten, allein viermal weil die Fahrer mit dem Telefon am Ohr im Auto gesessen haben. Vier weitere Verkehrsteilnehmer müssen außerdem für einen Monat auf ihre Fahrerlaubnis verzichten. Dazu gehört eine 32-jährige Duisburgerin, die statt der erlaubten 50 mit 77 km/h unterwegs war. Erst im vergangenen Jahr hatte sie ihren Führerschein wegen eines anderen Verstoßes abgeben müssen. Wie für alle anderen Verkehrsteilnehmer gilt auch für sie jetzt allerdings die neueste Fassung des Bußgeldkatalogs.

