Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerot: Fußgängerin abgelenkt durchs Handy - Unfall

Duisburg (ots)

Eine Fußgängerin war laut eigenen Angaben am Montag (8. Juni, 10:55 Uhr) so sehr vertieft in ihr Handy, dass sie bei Rot die Düsseldorfer Straße überquerte. Ein Mercedesfahrer (62) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und traf die 16-Jährige mit dem Außenspiegel. Die Jugendliche verletzte sich am Fuß und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

