Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200407 -0322 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tresordieb eingeschlafen

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits von Freitag auf Samstag (04.04.2020) beklaute ein 41 Jahre alter Mann eine soziale Wohneinrichtung im Bahnhofsviertel. In den Morgenstunden riss die Polizei ihn jedoch aus seinem Schlaf.

Dem Beschuldigten war es zunächst gelungen in der Nacht einen verschlossenen Möbeltresor aus der in der Schönstraße befindlichen Wohneinrichtung zu stehlen. Im weiteren Verlauf verschaffte er sich dann in unmittelbarer Nähe gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Haus, wo er seine Beute aufhebelte. Anscheinend völlig erschöpft schlief er nach getaner Arbeit ein. Womit er wohl nicht rechnete, war der "Weckdienst" des 4. Polizeireviers, welche den noch schlafenden Dieb am Morgen mit Eröffnung der Festnahme begrüßte. Handwerker hatten zuvor den Beschuldigten in dem Haus aufgefunden und die Polizei verständigt.

Den Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell