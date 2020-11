Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall durch Vorfahrtsmissachtung

DurmersheimDurmersheim (ots)

Eine Missachtung der Vorfahrt dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung der Benzstraße zur Robert-Koch-Straße gewesen sein. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer wollte kurz vor 16:30 Uhr von der Benzstraße nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit einem von rechts herannahenden und bevorrechtigten Mercedes eines 46-Jährigen. Der 64 Jahre alte Lenker driftete infolge des Zusammenstoßes ab, überfuhr einen Bordstein und kam in einem angrenzenden Gartenzaun zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt. An den beiden Wagen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 8.000 Euro.

/sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell