Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unfall auf Autobahn endet glimpflich

Wietmarschen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der A31 in Fahrtrichtung in Höhe der Anschlussstelle Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine 34-jährige Frau war mit ihrem BMW gegen 16.15 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs, als sie auf dem Überholfahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit gegen das Heck einer Sattelzugmaschine fuhr. Der Fahrer des LKW war zuvor auf den Überholfahrstreifen gewechselt, um Autofahrern an der Anschlussstelle das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen.

Die Insassin des BMW blieb bei dem Aufprall unverletzt. Auch der 21-jährige Fahrer des LKW zog sich keinerlei Verletzungen zu.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.

