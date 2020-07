Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Unfälle mit betrunkenen Radfahrern an einem Tag

Ratzeburg (ots)

22. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 21.07.2020 - Ammersbek/Bargteheide

Am 21.07.2020 kam es in Ammersbek und Bargteheide zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen betrunkene Radfahrer stürzten.

Gegen 05:40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann aus dem Reinbeker Umland vom U-Bahnhof Ammersbek-Hoisbüttel mit seinem Fahrrad in Richtung "Im Winkel". Dort stürzte er aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt und verletzte sich am Gesicht und der linken Schulter. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille gemessen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 13:30 Uhr am selben Tag kam es auch in Bargteheide zu einem Verkehrsunfall mit einem betrunkenen Radfahrer. Ein 26-jähriger Mann aus Bargteheide befuhr die Jersbeker Straße mit seinem Fahrrad und kam dort ebenfalls zu Fall. Dabei zog er sich Schürfwunden am Gesicht und der rechten Hand zu. Bei dem Mann wurde ebenfalls ein Atemalkoholtest durchgeführt. Er ergab einen Wert von 3,78 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Beide Herren werden sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell