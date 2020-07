Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ladendieb durch Polizei gestellt

Ratzeburg (ots)

22. Juli 2020 - Kreis Stormarn - 21.07.2020 - Reinfeld

Am 21.07.2020 gegen 12:25 Uhr kam es im LIDL-Markt in Reinfeld zu einem Ladendiebstahl. Der Täter konnte zwar vom Tatort flüchten, wurde allerdings kurz darauf durch die Polizei gestellt.

Der 46 Jahre alter Lübecker hatte zunächst 12 Zigarettenschachteln auf das Kassenband gelegt, einscannen lassen und sie dann eingesteckt. Statt zu bezahlen, flüchtete er dann aber aus dem Laden und fuhr mit einem Fahrrad davon.

Ein Zeuge beobachtete ihn dabei und meldete dies den eingesetzten Beamten. Diese konnten den Dieb kurze Zeit später stellen. Er hatte die Zigaretten im Wert von über 100EUR noch bei sich und wurde vorläufig festgenommen.

Bei einer Durchsuchung des Rucksacks des Mannes konnten zusätzlich Parfums im Wert von über 450EUR gefunden werden. In einer Vernehmung gab der Dieb zu, diese in zwei Drogeriemärkten am Hamburger Hauptbahnhof gestohlen zu haben.

Den Lübecker erwarten nun mehrere Verfahren wegen Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell