Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Tabakwaren bei Einbruch erbeutet

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen in ein Tankstellengebäude an der Bramscher Straße ein. Mindestens zwei Täter zerstörten zwischen 01.40 und 01.50 Uhr ein Fenster und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie Tabakwaren, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die im Bereich Bramscher Straße/Vinter Höhe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05439/9690 entgegengenommen.

