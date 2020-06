Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dissen (ots)

In der Dieckmannstraße ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw beschädigt wurden. Der Verursacher des Unfalls flüchtete. Eine 76-Jährige war gegen 11.10 Uhr mit einem silbernen Kleinstwagen in Richtung Lerchenstraße unterwegs, als ihr in einer Linkskurve auf ihrer Fahrbahn ein Auto entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Dame nach links aus und prallte gegen einen geparkten Ford Focus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen, Telefon 05421/921390.

