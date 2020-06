Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Unfallflucht in der Lindenstraße

Hasbergen (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 07.45 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einer Unfallflucht. Ein in Höhe des Hauses Nr.11 am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Passat wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Verursacher machte sich danach aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Hasbergen unter 05405-895440.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell