Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kastenwagen aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Parkstraße geriet zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstag, 06.10 Uhr, ein Peugeot Boxer ins Visier von Unbekannten. Der weiße und mit einer Firmenaufschrift versehende Kastenwagen stand an der Ecke Jahnstraße auf einem Parkstreifen, als sich der oder die Täter an der Heckklappe zu schaffen machten und aus dem Fahrzeuginneren mehrere Werkzeuge der Marken "Makita" und "Bosch" stahlen. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

