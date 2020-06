Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Landkreis Osnabrück: Poolkäufer gingen leer aus

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Fakeshops im Internet. Da die Bürger in diesem Jahr nicht wie gewohnt Urlaubsreisen unternehmen können, hat der Kauf von Gartenpools rasant zugenommen. Diesen Umstand nutzen Straftäter landesweit, bieten in Fakeshops entsprechende Produkte an und bringen die gutgläubigen Käufer so um ihr Geld. Alleine bei der Polizeistation in Alfhausen werden derzeit drei solcher Fälle bearbeitet, bei denen die Geschädigten das Geld auf Konten in Spanien überwiesen, aber letztendlich keine Ware erhalten haben. Unser Rat: Informieren sie sich vor einem Kauf im Internet genau über den Anbieter. In den meisten Fällen findet man dort bereits Warnhinweise zu entsprechenden Shops.

