Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Scheune aufgebrochen und Werkzeuge gestohlen

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (09 Uhr) auf ein landwirtschaftliches Gehöft an der Straße Vorm Esch. Dort brachen sie in eine Scheune ein und entwendeten mehrere Werkzeuge der Marke "Makita". Mit ihrer Beute flüchteten der oder die Täter anschließend unerkannt. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05901/95950 entgegengenommen.

