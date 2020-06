Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Buer: Transporter wurden aufgebrochen

Melle (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen im Industriegebiet Nordring zahlreiche Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Die Täter schlichen sich auf das Gelände einer Baufirma, öffneten gewaltsam die Türen von acht Transportern und bedienten sich an den darin befindlichen hochwertigen Elektrowerkzeugen. Es ist bei der Anzahl der gestohlenen Baumaschinen zu vermuten, dass die Täter ihre Beute in einem KFZ abtransportiert haben. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Aufbrüchen im Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Meller Polizei unter der 05422/920600 entgegen.

