Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizeieinsatz nach Tumulten in einer Mülheimer Diskothek- Gäste einer Abifete riefen Polizisten zu Hilfe

Essen (ots)

45470 MH- Altstadt: Zahlreiche Notrufe aus einer Mülheimer Diskothek an der Sandstraße erreichten die Einsatzleitstelle am frühen Samstagmorgen (14. Dezember, ab 3:30 Uhr). Gäste berichteten aus dem Inneren des dort befindlichen Partyclubs von Tumulten, Körperverletzungen und Nötigungen. Zahlreiche Streifenwagen, unterstützt durch Essener Kollegen, trafen wenig später am Einsatzort ein. Verängstigte und frierende Gäste, die den Weg nach draußen geschafft hatten, berichteten von möglichen Straftaten. Nach bisherigen Feststellungen gab es offenbar gravierende Probleme bei der Aushändigung der zuvor abgegebenen Garderobe. Möglicherweise versuchte das Personal die dadurch entstehenden Tumulte zu entschärfen, in dem sie Gäste in anderen Bereichen festsetzten. Erst nach etwa zwei Stunden beruhigte sich die Lage. Die Polizei schrieb noch in der Nacht eine Strafanzeige, wobei im Laufe des Samstages weitere Geschädigte bei der Mülheimer Polizei Strafanträge gegen die Angestellten wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung stellten./Peke

