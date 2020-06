Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle-Buer: Einbrecher war unterwegs

Melle (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieb ein Krimineller in Buer sein Unwesen. In der Straße Hilgensele versuchte der Täter auf zwei Grundstücken gewaltsam in die dortigen Garagen einzudringen, scheiterte dabei aber und blieb ohne Beute. In der Nachbarschaft beschädigte vermutlich der gleiche Täter einen Holzgartenzaun, und in der Straße Leimbrocks Holz brach die Person in eine Gartenhütte ein. Daraus nahm der Täter einen Rasenmäher mit, der aber zehn Meter entfernt auf dem Nachbargrundstück wieder abgestellt wurde. Die Polizei Melle bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05422-920600.

