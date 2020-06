Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Zwei Renault Twingo aufgebrochen

Bad Laer (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Samstag an zwei Renault Twingo zu schaffen und beschädigten jeweils eine Seitenscheibe. In der Lerchenstraße schlugen sie zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, zu und stahlen aus einem roten Twingo eine braune Ledertasche. Die zweite Tat ereignete sich zwischen 23 Uhr (Freitag) und 09 Uhr (Samstag) in der Straße "Am Blomberg". Aus dem gelben Twingo erlangten der oder die Täter allerdings kein Diebesgut. Die Polizei in Dissen ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05421/921390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell