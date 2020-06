Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Bissendorf (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Mindener Straße ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 10.45 Uhr, eine Unfallflucht. Beim Ausparken mit einem grauen Audi stieß eine Autofahrerin gegen einen schwarzen Skoda und entfernte sich kurz darauf. Eine unbekannte Frau notierte sich das Kennzeichen des Audi und teilte dies dem Skoda-Fahrer mit. Die Polizei in Melle bittet Zeugen des Unfalls, und insbesondere die unbekannte Frau, sich unter der Telefonnummer 05422/920600 zu melden.

