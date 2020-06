Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall im Osnabrücker Stadtteil Hellern wurden am Freitagabend zwei Autofahrer leicht verletzt. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Dacia gegen 18 Uhr die Lengericher Landstraße in Richtung Hasbergen. In Höhe der Einmündung Hasberger Weg verlor er die Kontrolle über sein Auto, geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schlingern und infolge dessen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit dem Skoda eines 66 Jahre alten Mannes zusammen, der in Richtung Osnabrück fuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Auto des 20-Jährigen über die Fahrbahn in einen Graben und kam dort zum Stehen. Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge, an denen ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurden abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

