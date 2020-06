Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Eisenbahnwaggon - Einrichtung in Brand gesetzt

Osnabrück (ots)

Ein als Veranstaltungsort und Ideenwerkstatt genutzter Waggon des Piesberger Gesellschaftshauses am Süberweg (auf der Freifläche unterhalb des Gebäudes "Alter Steinbrecher"), wurde am Pfingstwochenende von Unbekannten heimgesucht. Der oder die Täter setzten zwischen Freitagnachmittag (29.05.2020) und Montagmittag (01.06.2020) die Inneneinrichtung in Brand und stahlen einen Lautsprecher und eine Kaffeemaschine. Zu einem Vollbrand kam es glücklicherweise nicht, jedoch beschädigte das Feuer Teile der Inneneinrichtung und zerstörte die Unterlagen dort arbeitender Studenten. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die im Bereich Süberweg/Fürstenauer Weg/Schwarzer Weg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

