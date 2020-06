Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Verkehrsunfall auf der K 113 - 52-Jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall auf der Engelerner Straße (K 113) wurde am Dienstagmorgen ein 52 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Der Mann befuhr die Kreisstraße gegen 07.20 Uhr mit einem VW Golf in Richtung Schlichthorst, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Bei dem Versuch gegenzulenken geriet das Auto ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stillstand. Ein 41 Jahre alter Zeuge bemerkte den Unfall, alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst und leistete Erste Hilfe. Ein Rettungshubschrauber brachte den 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Auto wurde abgeschleppt.

