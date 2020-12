Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)/Sandloh- Verdacht eines Tötungsdelikts, Mann mit Stichverletzungen aufgefunden

Am Montag, 30. November 2020, gegen 22.00 Uhr, wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen Mitarbeitern in der Waldstraße auf dem Gelände eines Fleischverlegungsbetriebes gemeldet. Es wurden unverzüglich Einsatzkräfte zum Betrieb entsandt. Beim Eintreffen der ersten Polizeibeamten konnte vor Ort eine Person mit Stichverletzungen auf dem Boden festgestellt werden. Die Person wurde bereits durch eingetroffene Rettungskräfte versorgt. Trotz der Rettungsmaßnahmen verstarb die 29-jährige Person, welche in Essen (Oldenburg) wohnhaft ist, vor Ort. Im Rahmen der ersten umfangreichen Ermittlungen ergab sich ein Anfangsverdacht gegen einen 27-jährigen Tatverdächtigen, welcher in Essen (Oldenburg) wohnhaft ist. Dieser steht gegenwärtig im dringenden Verdacht, dem 29-Jährigen schwere Stichverletzungen mit einem Messer zugefügt zu haben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Dieser soll am heutige Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Richter vorgeführt werden. Zudem soll eine Obduktion des Leichnams des Verstorbenen durchgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben zu den Tatumständen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell