Polizei Düren

POL-DN: Vorsicht vor Angeboten an der Haustür

Kreis Düren/IndenKreis Düren/Inden (ots)

Am Mittwochmittag klingelten ein Mann und sein Sohn an mindestens einem Haus in Inden-Altdorf und wollten vermutlich handwerkliche Dienstleistungen anbieten. Seien Sie bei solchen Angeboten zu Recht misstrauisch!

Eine Frau aus dem Ort wandte sich im Laufe des Tages an die Polizei und berichtete von den beiden Männern, die mit einem weißen Transporter mit Kennzeichen aus Großbritannien unterwegs waren. Sie hatten bei ihr geklingelt, doch noch bevor sie ihr ein Angebot unterbreiten konnten, beendete die Frau das Gespräch. Zwar liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Hinweise auf akute Straftaten vor, dennoch hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zum geschilderten Sachverhalt aufgenommen. Sie konnte die beiden Personen als bekanntes Vater-Sohn-Gespann identifizieren, das bereits in der Vergangenheit wegen Leistungsbetrug aufgefallen war.

Grundsätzlich gilt: Lassen Sie sich nicht von Unbekannten an der Haustür zu Reparatur- oder Arbeitsaufträgen überreden. Oftmals werden die angebotenen Leistungen nicht zufriedenstellend ausgeführt und hierfür ein deutlich überteuerter Preis verlangt.

Melden Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei, telefonisch oder auch per Online-Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell