Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Linksabbiegen: Motorradfahrer leicht verletzt

LinnichLinnich (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Rurdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw- und einem Motorradfahrer. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und begab sich selbstständig in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Gegen 11:30 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer aus Kreuzau die Rurdorfer Straße in Richtung Brachelen. Hinter ihm fuhr ein 60-jähriger Kradfahrer. Auf Höhe des Krankenhauses wollte der Lkw-Fahrer nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Seiner Aussage nach setzte er den Blinker und verlangsamte seine Fahrt. Er habe den Kradfahrer hinter sich wahrgenommen, sei aber davon ausgegangen, dass dieser bremsen und seinen Abbiegevorgang abwarten würde. Der Motorradfahrer sagte gegenüber den Beamten, der Fahrer des Lkw habe nicht geblinkt, daher sei er davon ausgegangen, dass dieser lediglich halten würde. Der Kradfahrer aus Linnich setzte zum Überholen an, gleichzeitig begann der Lkw-Fahrer seinen Abbiegevorgang. Es kam zu seinem Zusammenstoß, bei dem der Überholende verletzt wurde. Er begab sich selbstständig in das nahegelegene Krankenhaus, um sich ärztlich behandeln zu lassen.

Der Grad der Verletzungen stand zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 1550 Euro.

