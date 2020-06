Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sommerkampagne 2020 - Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls

Fulda (ots)

Osthessen - Mit Beginn der Urlaubszeit führt das Polizeipräsidium Osthessen auch in diesem Jahr wieder verstärkt Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch. Sie sind Teil eines Konzepts, das im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Osthessen bereits seit einigen Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Im Jahr 2019 sanken die Fallzahlen des Wohnungseinbruchsdiebstahls in Osthessen auf den niedrigsten jemals gemessenen Stand von 224 Taten. Trotzdem legt die osthessische Polizei auch weiterhin einen starken Fokus auf diesen Deliktsbereich.

Gerade in der Urlaubszeit bieten sich für Täter günstige Bedingungen. Einbrüche ereignen sich in überwiegender Anzahl tagsüber, insbesondere während einer längeren Abwesenheit der Haus- oder Wohnungsbewohner. Beispielsweise können überfüllte Briefkästen, geschlossene Rollläden und dauerhaft geparkte Fahrzeuge zu günstigen Tatgelegenheiten führen. Auch Urlaubsbilder in sozialen Netzwerken oder Abwesenheitsnotizen auf privaten Mail-Accounts sind für Täter geeignet, um Wohnungen und Häuser zu lokalisieren.

Neben verstärkten Kontrollmaßnahmen setzt das Polizeipräsidium Osthessen in diesem Deliktsbereich auf eine intensive Präventionsarbeit.

So bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachstelle Prävention unter anderem kostenlose Beratungen bei Bauherren, Geschäftsleuten, Haus- und Wohnungsbesitzern an. Dabei werden Bürgerinnen und Bürger über geeignete Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung von Einbrüchen informiert. Auch der Einbau von Sicherheitstechnik kann Einbrüche erschweren und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Versuch abgebrochen wird.

Gerne stehen Ihnen die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

KHK Hohmann, Tel. 0661/105-2046, für den Landkreis Fulda KHK Bingel, Tel. 06621/932-112, für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg PHK Keller, Tel. 06641/971-130, für den Vogelsbergkreis

für Fragen zum Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie nützliche Informationen unter www.polizei.hessen.de/prävention und www.polizei-beratung.de

