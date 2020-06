Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stoppt Raser in Monheim - Monheim - 2006005

Mettmann (ots)

Eine Strafanzeige wegen grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens eines Kraftfahrzeugs hat in der Nacht zu Pfingstmontag (1. Juni 2020) ein 18 Jahre junger Mann aus Leverkusen erhalten. Gemeinsam mit fünf weiteren Personen im Auto war der Fahranfänger über die Monheimer Rheinpromenade gerast.

Das war geschehen:

Gegen 2:50 Uhr meldeten sich gleich mehrere Zeugen telefonisch bei der Polizei. Die Mitteiler gaben an, dass sich gerade auf der Monheimer Rheinpromenade ein Kia und ein Ford ein Rennen liefern würden. Als die Polizei kurz darauf vor Ort erschien, trafen die Beamten tatsächlich auf einen Kia Sportage, der von einem 18-jährigen Leverkusener gefahren wurde. Der junge Mann befand sich jedoch nicht alleine im Auto, sondern mit ihm noch fünf weitere Personen - zwei junge Frauen sowie drei weitere junge Männer - alle im Alter zwischen 19 und 24 Jahren.

Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort meldeten sich weitere Zeugen. Sie gaben an, der Kia sei mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 bis 100 Kilometern pro Stunde an der Rheinpromenade auf und ab gefahren. Dabei hätten sich mehrere Personen weit aus den geöffneten Fenstern gelehnt und in die Nacht gegrölt. Zudem sei der Kia bei einer der Fahrten auch mit geöffnetem Kofferraum unterwegs gewesen. Außerdem sei der Wagen mehrfach gestoppt, um dann kurz darauf mit quietschenden Reifen mit hohem Tempo loszufahren.

Der 18-jährige Fahrzeugführer gab spontan an, zu schnell gefahren zu sein. Die Beteiligung an einem Rennen stritt er jedoch ab. Dennoch waren die Konsequenzen für den jungen Leverkusener hart: Sein Führerschein wurde sichergestellt, zudem wurde ein Strafverfahren gegen den 18-Jährigen eingeleitet. Von einer Sicherstellung des Fahrzeugs wurde abgesehen, da es sich um das Auto der Mutter des Beschuldigten handelte.

Die Ermittlungen zu einem möglicherweise weiteren beteiligten Fahrzeug konnten vor Ort nicht zum Erfolg geführt werden. Daher laufen die Ermittlungen der Polizei diesbezüglich weiter. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

