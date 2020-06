Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Seniorenwohnheim - Einbruch in Restaurant - Dieseldiebstahl aus Lkw

Einbruch in Seniorenwohnheim

Fulda - Zwischen Freitagnachmittag (26.06.) und Montagmorgen (29.06.) brachen Unbekannte in der Rangstraße in ein Seniorenwohnheim ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Baugeräte noch unbekannten Werts und hinterließen 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Restaurant

Fulda - Unbekannte brachen zwischen Sonntagabend (28.06.) und Montagmorgen (29.06.) in ein Restaurant im Einkaufszentrum Emaillierwerk ein. Aus dem Verkaufsraum stahlen die Täter Werkzeug, ein Mobiltelefon und Schuhe im Gesamtwert von circa 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl aus Lkw

Kalbach - Zwischen Montagnachmittag (29.06.), 15 Uhr und Dienstagmorgen (30.06.), 1:30 Uhr, stahlen Unbekannte Diesel aus einer Sattelzugmaschine. Der gelbe Lkw der Marke Scania parkte auf dem Parkplatz Rhöneiche auf der BAB7, Richtung Nord. Der Fahrer verbrachte dort seine Ruhezeit. Die Täter öffneten unbemerkt den Treibstofftank und pumpten circa 200 Liter Diesel im Wert von etwa 200 Euro ab. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

