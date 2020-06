Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Der Polizei auf der Spur" gewährte Einblicke in die Arbeit der osthessischen Polizei: Weitere Veranstaltungen in Planung

Fulda (ots)

"Der Polizei auf der Spur" gewährte Einblicke in die Arbeit der osthessischen Polizei: Weitere Veranstaltungen in Planung

Fulda - Erstmals veranstaltete das Polizeipräsidium Osthessen am vergangenen Freitag (26.06.) eine Berufsinformationsveranstaltung für Interessierte am Polizeiberuf. Unter dem Motto "Der Polizei auf der Spur - Dein Beruf - Deine Zukunft" erhielten 23 junge Menschen in der Zeit von 17 bis 20:30 Uhr einen umfassenden Einblick in den abwechslungsreichen Alltag der Schutz- und Kriminalpolizei.

Der Abend startete gleich mit einem ganz besonderen Highlight. Die osthessische Einstellungsberaterin Denise Abersfelder begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im großen Versammlungsraum nicht wie üblich vor Ort, sondern auf der dortigen Videowall mit einer Liveschalte aus der Einsatzzentrale. Bei einer virtuellen Führung durch die Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Osthessen gewährte sie auf ihrem Weg zum Veranstaltungsraum über die Kriminaldirektion, die Polizeistation Fulda mit den Haftzellen und Streifenwagen, der Raumschießanlage und dem Einsatztrainingszentrum interessante Einblicke in die verschiedensten Bereiche der osthessischen Polizei. Bereits diese Begrüßung lies erahnen, dass es für die jungen Menschen ein spannender Abend werden sollte.

In der Folge brachte das Team der osthessischen Einstellungsberatung den Interessierten anhand eines Ladendiebstahls das Tätigkeitsfeld der Schutzpolizei näher. Was passiert, wenn die Polizei gerufen wird? Wo geht der Anruf ein? Wie wird die Streife informiert? Welche Maßnahmen treffen die Beamten am Ereignisort? Mit kurzen Videoeinspielungen wurden diese Fragen anschaulich beantwortet. Doch wie werden Beweismittel eigentlich gesichert und welche Auswertemöglichkeiten gibt es? All dies veranschaulichte Kriminalhauptkommissar Marco Kreis vom Erkennungsdienst anhand von echten Kriminalfällen. Auch das austesten der eigenen Fähigkeiten kam dabei nicht zu kurz. In einer "Tatortstraße" konnten die jungen Frauen und Männer ihre Fingerabdrücke sichern oder sich über die Ausstattung der Spurensicherung informieren. Ein weiteres Highlight stellte die Diensthundevorführung dar, als Polizeioberkommissar Andreas Schmidt mit seinem Rauschgift- und Banknotenspürhund Argos im Außenbereich gezielt nach Beweismitteln suchte. Die nachgestellte Festnahme eines flüchtigen Straftäters durch das Team der osthessischen Einsatztrainer rundete die Berufsinformationsveranstaltung ab und sorgte bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für einen unvergesslichen Abend bei der osthessischen Polizei.

Gelockerte Einstellungsvoraussetzungen, wie beispielsweise die Herabsetzung der vorgeschriebenen Mindestgröße auf 155 cm und die Erhöhung der Altershöchstgrenze bei Studienbeginn auf 36 Jahre, aber auch die Möglichkeit der Direktversetzung nach dem Studium unter anderem zum Polizeipräsidium Osthessen oder der neue Studienschwerpunkt Cyberkriminalistik, machen den Polizeiberuf in Hessen derzeit noch attraktiver. Darüber hinaus erhalten Polizeianwärterinnen und -anwärter in Hessen ab September zudem eine monatliche Sonderzulage über 150 Euro. Mit diesem Zuschlag wird der hessische Polizei-Nachwuchs im Vergleich zu anderen Bundesländern künftig am besten bezahlt. "Viele gute Gründe sich bei der Polizei Hessen zu bewerben", wie Denise Abersfelder am Abend abschließend betonte.

Auch künftig wird das Polizeipräsidium Osthessen in regelmäßigen Abständen dieses Veranstaltungsformat anbieten und Einblicke in die Polizeiarbeit gewähren. Interessierte erreichen die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Osthessen unter E-Mail einstellungsberatung.ppoh@polizei.hessen.de oder Telefon 0661/105-1018.

Weitere Informationen zum Studium bei der Polizei Hessen sind unter karriere.polizei.hessen.de abrufbar.

Dominik Möller, Pressesprecher

