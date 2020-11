Polizei Düren

POL-DN: Auffällige Kleidung überführt Dieb

DürenDüren (ots)

Als ein Ladendieb in der Dürener Innenstadt am zweiten Tag in Folge zuschlug, hielten ihn die Ladendetektive auf und übergaben ihn der Polizei. Diese nahm den Mann vorläufig fest.

Bereits am Dienstag war einer Ladendetektivin eines Bekleidungsgeschäfts in der Josef-Schregel-Straße ein verdächtiger Mann aufgefallen, der zwei Jacken entwendet hatte, wobei er selbst mit einer sehr auffälligen Jacke bekleidet war. Bei seiner ersten Tat entwischte der Täter der Detektivin jedoch. Als der Unbekannte am Mittwoch erneut auffällig bekleidet das Geschäft betrat, war die Angestellte vorgewarnt. Prompt ertappte sie ihn beim Diebstahl einer weiteren Jacke, mit der er das Geschäft gerade verlassen wollte. Als die Detektivin den Täter gemeinsam mit einem Kollegen aufhalten wollte, lief dieser in Richtung Kuhgasse davon. Die beiden Zeugen holten ihn ein und hielten ihn fest, wogegen sich der Dieb mit Schlägen und Tritten wehrte.

Ein Passant half ihnen dabei, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Diese nahm den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 39-jährigen Dürener nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest und eröffnete ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Im Laufe des Donnerstags sollte er einer Haftrichterin vorgeführt werden, die über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden muss.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell