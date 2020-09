Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto prallt in Leitplanke

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Donnerstagmorgen ein Autofahrer auf der B 30 bei Laupheim.

Der 53-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 9.15 Uhr in Richtung Biberach unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Ausfahrt Laupheim-Mitte kam er mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Danach prallte er gegen die Mittelleitplanke. Er und sein 29 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Mercedes, an dem rund 7.000 Euro Schaden entstanden, musste abgeschleppt werden. Zeitweise war die B30 nur einspurig befahrbar. Die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

