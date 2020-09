Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Am Mittwoch erlitt eine 54-Jährige bei einem Unfall in Heidenheim schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Ford in der Seestraße. Die Frau wollte in die Kanalstraße einfahren. An der Einmündung übersah sie die Pedelec-Fahrerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen, worauf die Radfahrerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 54-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatten beide Frauen grün. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

