Polizei Düren

POL-DN: Tankstellenräuber geht in Haft

DürenDüren (ots)

Nachdem ein rechtskräftig verurteilter Tankstellenräuber seine Haftstrafe nicht freiwillig antrat, half die Polizei am gestrigen Dienstag nach und nahm den Mann fest. Ihn erwarten nun rund sechs Jahre Haft. Im März 2018 hatte der 29-jährige Dürener eine Tankstelle in Düren überfallen und ausgeraubt. Dafür verurteilte ihn das Landgericht Aachen im Oktober rechtskräftig zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Des Weiteren stand für den polizeibekannten Mann eine Haftstrafe von einem Jahr und einem Monat aufgrund von Wohnungseinbruch aus. Das Urteil dazu wurde im August rechtkräftig vom Amtsgericht in Düren gesprochen.

Da der 29-Jährige seine Strafe nicht freiwillig antrat, halfen fünf Polizeibeamte am gestrigen Dienstagmorgen nach. Sie trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an und nahmen ihn umgehend fest. Da der Verurteilte einen Teil seiner Strafe bereits in Untersuchungshaft verbüßt hat, erwarten ihn nun noch rund sechs Jahre Gefängnis.

