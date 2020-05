Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn+++Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2020 kam es gegen 07.30 Uhr auf der B 401 in Süddorf, Gemeinde Edewecht zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw in Richtung Papenburg und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 48-jähriger Pkw-Fahrer kam noch rechtzeitig zum Stehen, jedoch konnte eine weitere, 20-jährige Pkw-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und schob die beiden bereits stehenden Fahrzeuge zusammen. Sowohl die 20-jährigige Autofahrerin als auch der 48-jährige Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

