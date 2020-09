Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch ins Autohaus

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht die Glastür eines Autohauses an der Bahnhofstraße eingeschlagen. Der oder die Täter kletterten durch die Öffnung in den Verkaufsraum und durchwühlten Schubladen und Schränke. Ein Zeuge entdeckte die eingeschlagene Tür kurz vor 4 Uhr und rief die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren.

