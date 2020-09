Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Faustkampf um Verkaufsfläche

Menden (ots)

Zwei Markthändler haben sich am Dienstagmorgen zwischen ihren Ständen geprügelt. Erst flogen Beleidigungen, dann Fäuste. Beide Händler verkauften ähnliche Waren und konnten sich nicht einig werden über die Stellflächen. Ein 42-jähriger Hagener forderte seinen 41-jährigen Konkurrenten, ebenfalls ein Hagener, auf, seine Waren zu versetzen. Darauf schimpfte der andere los. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Folge beide Männer das Gleichgewicht verloren und gegen eine Anhänger-Deichsel fielen. Darauf gingen die Konkurrenten zum Faustkampf über. Beide Männer wurden verletzt und wollten sich in ärztliche Behandlung begeben. Sie zeigten sich gegenseitig an wegen Körperverletzung.

