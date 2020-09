Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Iserlohn (ots)

Eine 75-jährige Iserlohnerin wurde am Dienstag gegen 12.45 Uhr in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Sie gerade einen höheren Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben und ging dann in zwei Geschäften einkaufen. In dem Discounter legte sie ihre Geldbörse mitsamt Stofftasche in den Einkaufswagen. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies mitsamt Ausweisen, Geld und Bankkarte. Die Bestohlene machte sich sofort auf den Weg zu ihrer Bank und ließ die Karte sperren. Im Anschluss erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Ähnlich ging es einem 71-jährigen Hemeraner zwischen 13.45 und 14.05 Uhr in einem Discounter an der Westfalenstraße. An der Kasse bemerkte er, dass seine Geldbörse nicht mehr in der hinteren Hosentasche steckte. Darin steckten Bank- und Kreditkarten sowie Bargeld.

Am Alten Rathausplatz wurde einer 56-jährigen Dame in der Zeit zwischen 17 und 17.30 Uhr die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Möglicherweise wurde der Diebstahl in einem Modegeschäft begangen. Dort rempelte sie in Abteilung für Oberbekleidung im Erdgeschoss eine Unbekannte an. Sie schätzte die Frau auf 37 bis 40 Jahre und ca. 1,60 Meter Größe. Die Frau war schlank. Das Opfer stellte den Diebstahl erst auf dem Weg zum nächsten Laden fest. In der Geldbörse steckten Bargeld, diverse Papiere und eine Bankkarte. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen an die Polizei in Iserlohn erbeten.

Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Täter wissen genau, dass vor allem Frauen ihre Geldbörsen beim Einkaufen in den Einkaufswagen legen - mit oder ohne Korb oder Handtasche. Das Vertrauen im heimischen Discounter "um die Ecke" ist groß. Doch niemand behält seinen Wagen beim Einkaufen immer im Blick und die Diebe gehen äußerst geschickt vor. Die Täter müssen ihre Opfer nur lange genug beobachten, um dann im entscheidenden Augenblick blitzschnell und geübt zuzugreifen.

