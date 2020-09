Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pedelec vor Firma geklaut.

Meinerzhagen (ots)

Am Montag, 28.09.202, in der Zeit von 13 Uhr- 21 Uhr, klauten unbekannte Diebe das braun/rote Scott Pedelec vom Typ Strike E-Ride 920, welches gesichert vor der Firma Otto-Fucks am Kapellenweg abgestellt war. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Am Ahornweg in Kierspe stahlen unbekannte Diebe in der Nacht vom Samstag zum Sonntag eine Eisenkugel eines dortigen Kunstobjektes und beschädigten dieses nicht unerheblich.

