POL-MK: Vermisster Senior gefunden

Schalksmühle (ots)

Nachtrag 2 zur Meldung vom gestrigen Montag, 28. September, 19.17 Uhr: Dementer Senior vermisst

Der vermisste 81-jährige Schalksmühler wurde soeben gefunden. Er lag an einem Hang in der Nähe des Altenheims und wurde inzwischen geborgen. Ihm geht es den Umständen entsprechend. Die Polizei dankt allen Hinweisgebern und denjenigen, die sich an der Suche beteiligt haben!

