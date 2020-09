Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrschule verfolgt Spiegel-Abtreter

Eine Fahrschule verfolgte am Montagabend einen Spiegel-Abtreter durch Iserlohn. Der Fahrlehrer und seine Schülerin kamen kurz nach 19 Uhr über die Bodelschwinghstraße. Dabei fiel ihnen ein Radfahrer auf, der gegen Außenspiegel parkender Autos trat. Der Spiegel eines Audi A4 ging zu Bruch, ein Twingo-Spiegel flog im hohen Bogen auf die Fahrbahn. Möglicherweise gibt es weitere Schäden. Die Fahrschule nahm die Verfolgung auf. Der Fahrlehrer dirigierte seine Schülerin hinterher und informierte die Polizei. Bis in den Gerlingser Weg ging die Fahrt. Dann bog der Radfahrer gegen die Fahrtrichtung in die Memelstraße ab. Die Verfolger beachteten hingegen das "Einfahrt-verboten"-Schild. Die Verfolgung dauerte knapp zwei Minuten. Die Polizei konnte die Spur leider auch nicht mehr aufnehmen: Der Spiegel-Abtreter entkam. Der männliche Täter trug eine schwarze Jacke, eine auffällig bunte Kappe und eine Jeanshose. Sein Rad war dunkel lackiert. Hinweise bitte unter Tel. 9199-0.

