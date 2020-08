Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Polizei kontrolliert Personen und Fahrzeuge

Am gestrigen Nachmittag, wie auch in den frühen Abendstunden, fanden in der Wormser Innenstadt Personen- und Fahrzeugkontrollen statt. Zunächst hatten zivile Polizeikräfte den Bereich um den Wormser Hauptbahnhof, Albert-Schulte-Park und Hans-Dörr-Park im Visier. Insgesamt fanden 22 Personenkontrollen ohne besondere Vorkommnisse statt. Durch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei wurde zudem eine Verkehrskontrollstelle im Bereich des Marktplatzes eingerichtet. Hierbei wurden acht Verstöße gegen das verbotene Linksabbiegen und 2 Gurtverstöße geahndet. Des Weiteren waren Beamte in der Fußgängerzone präsent, wo weitere Personenkontrollen durchgeführt wurden.

